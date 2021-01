Ermittlungen wegen Amtsmissbrauch – Bringt ausgerechnet die Staatsanwältin den Prozess gegen

Financier Homm zu Fall? Es geht um einen 200-Millionen-Betrug: Staatsanwältin Graziella de Falco hat wegen Geldwäsche jahrelang gegen den schillernden Investor Florian Homm ermittelt. Doch jetzt steht sie selber im Visier der Justiz. Catherine Boss

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona: Seit Dienstag läuft der Prozess gegen den deutschen Ex-Financier Florian Homm und drei Mitangeklagte. Er liess sich wegen Corona dispensieren. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Zehn Jahre lang hat Graziella de Falco Haldemann gegen Florian Homm ermittelt. Die Akten füllen mehr als 1000 Bundesordner. Die Staatsanwältin des Bundes wirft dem deutschen Ex-Financier Geldwäscherei und Betrug im grossen Stil vor. Seit Dienstag läuft am Bundesstrafgericht der auf drei Wochen angesetzte Prozess. Homm hat sich wegen Corona entschuldigen lassen.

Doch jetzt wird bekannt, dass die Anklägerin seit kurzem selbst im Visier der Justiz ist. Die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft setzte im November 2020 einen ausserordentlichen Staatsanwalt ein, nachdem Anwälte im Homm-Verfahren gegen de Falco eine Strafanzeige eingereicht hatten.

Am 21. Dezember eröffnete der dafür eingesetzte Christoph Rüedi, leitender Staatsanwalt im Kanton Aargau, ein Strafverfahren gegen die Ermittlerin – wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch und Begünstigung.

Diese Untersuchung bringt die Bundesanwaltschaft, aber auch das Gericht in Bellinzona in eine heikle Lage.

Millionen flossen über Konten der Ex-Frau

Worum geht es? Die Staatsanwältin klagt Homm an, er habe von 2005 bis 2008 in den USA mit Aktienkursmanipulationen Anleger um circa 200 Millionen Franken betrogen. Und das Geld danach unter anderem mithilfe von drei mitangeklagten Komplizen vor dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden versteckt. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

In der 275-seitigen Anklageschrift wird neben Homm prominent auch die Rolle seiner Ex-Frau Susan D. umschrieben. Über 300-mal wird ihr Name genannt. Das Geldwäscherei-Schema sei mit ihrer Unterstützung aufgebaut und ausgeführt worden, steht dort explizit. Es werden unter anderem 19 Transaktionen in Höhe von insgesamt 89 Millionen Franken beschrieben, die über Konten oder eine Stiftung liefen, die Susan D. kontrollierte. Sogar die Scheidung der Eheleute sei zum Zweck der Geldwäscherei nur vorgespielt worden, so die Anklage. Auch für die Ex-Frau gilt die Unschuldsvermutung.

Strafanzeige gegen Ex-Frau lange Zeit ignoriert

Und trotzdem klagt die Staatsanwältin die Ex-Frau nicht an. Auch nicht als Gehilfin. Sie hat sie im Verfahren lediglich als Auskunftsperson und nicht als Beschuldigte qualifiziert. Man fragt sich, warum.

Die aus ihrer Sicht geprellten Anleger haben als Privatkläger bei der Bundesanwaltschaft bereits 2015 Strafanzeige gegen Homms Ex-Frau eingereicht. In den Jahren danach verlangten sie mehrfach, dass aufgrund der Beweislage gegen die Frau ein Strafverfahren zu führen sei. Ohne Erfolg.

Der ehemalige Börsenspekulant Florian Homm: Ein Gutachter glaubt, dass im Geldwäscherei-Verfahren gegen ihn Beweise illegal erhoben wurden. Foto: Michael Schick (Imago)

Doch dann eröffnete die Staatsanwältin am 18. Februar 2019 doch noch eine Untersuchung. Zwar gegen unbekannt, aber mit dem exakten Inhalt der Strafanzeigen gegen Susan D. Am selben Tag stellte sie das Verfahren aber gleich wieder ein. Und schickte zwei Tage später die fertige Anklageschrift ans Gericht in Bellinzona. Musste da pro forma noch schnell etwas erledigt werden?

Der renommierte Strafrechtsprofessor Marcel Niggli hat im Auftrag von Homms Anwalt zu den Vorgängen ein Gutachten verfasst. Für Niggli ist klar, dass die Ermittlerin Susan D. wegen ihrer mutmasslichen Rolle bei der Geldwäsche als Beschuldigte hätte qualifizieren müssen. Spätestens aber mit der Strafanzeige von 2015 gegen die Frau sei sie eindeutig zur Beschuldigten geworden. Dabei sei gleichgültig, ob eine Strafverfolgungsbehörde einen Tatverdacht als gegeben erachte oder nicht.

«Die Aussagen der Beschuldigten wurden in strafbarer Weise erhoben.» Strafrechtsprofessor Marcel Niggli

Die Motive der Staatsanwältin bleiben unklar. Es müssten im Verfahren Gründe und Indizien erkennbar sein, warum sich die Staatsanwältin anders entschieden habe. Doch die fehlten, schreibt Niggli im Gutachten.

Geht es nach dem Strafrechtsprofessor, kann der Prozess in Bellinzona unter diesen Umständen nicht wie geplant durchgeführt werden. Denn durch das Vorgehen der Staatsanwältin seien viele Beweise in diesem Verfahren unbrauchbar. Konkret: Die Aussagen aller Beschuldigten seien ab dem Datum der Strafanzeige 2015 gegen Susan D. «in strafbarer Weise erhoben» worden und deshalb vor Gericht nicht verwertbar. Zudem müsse die Staatsanwältin aufgrund der Umstände «in den Ausstand treten, um ein faires Verfahren gewährleisten zu können».

Was, wenn die Anklägerin verurteilt wird?

Ein Abbruch der Verhandlungen in Bellinzona wäre für die Bundesanwaltschaft ein Fiasko. Doch für dieses Szenario gibt es derzeit keine Hinweise. Das Gericht hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es für die Anklägerin keine Ausstandsgründe sehe.

Die Bundesanwaltschaft gibt zur Angelegenheit auf Anfrage keine Auskunft.

Sollte der Prozess wie geplant stattfinden, stellt sich aber eine Frage: Was passiert, wenn Homm in Bellinzona verurteilt wird – und der ausserordentliche Staatsanwalt später zum Schluss kommt, dass sich die Anklägerin strafbar gemacht hat? Dazu sagt Homms Verteidiger Marc Engler: «Ich bin der Ansicht, dass ein Urteil gegen Herrn Homm aufgehoben werden muss, wenn eine Staatsanwältin am Prozess mitwirkte, die sich innerhalb des Verfahrens strafbar gemacht hat.»