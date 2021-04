Barcelona – Brite klettert 120 Meter hohe Wand von Hotel hoch – ohne Sicherung George King ist ein Wiederholungstäter. 2019 bezwang er einen Wolkenkratzer in London und landete dafür im Gefängnis. Jetzt hat er Ähnliches in Barcelona getan.

Der Brite George King bezwang die Fassade eines 120 Meter hohen Hotels in Barcelona. (2. April 2021) AFP Er war dabei ungesichert und hatte auch keinerlei Hilfsmittel. AFP Auf dem Dach wurde er aber nicht nur umjubelt, sondern auch von der Polizei begrüsst. AFP 1 / 4

Ohne jedes Hilfsmittel und auch ohne Absicherung ist ein 21-jähriger Brite einen der höchsten Wolkenkratzer Spaniens hochgeklettert. Dutzende Zuschauer verfolgten am Freitag, wie George King in Barcelona mit blossen Händen die gläserne Fassade des 120 Meter hohen «Melia Barcelona Sky»-Hotels bezwang. Nach dem erfolgreichen Abenteuer warteten allerdings nicht nur jubelnde Zuschauer, sondern auch Polizisten auf den 21-Jährigen, der in der Kletterszene als «Daredevil» bekannt ist – nach dem gleichnamigen Comic- und Filmhelden.

King sei für 20 Minuten von der Polizei festgehalten worden, teilte sein Agent Bryan Yeubrey der Nachrichtenagentur AFP mit. Er habe aber keine Strafe zahlen müssen. Damit kam «Daredevil» deutlich besser davon als beim Erklimmen des berühmten «The Shard»-Wolkenkratzers in London. Weil er ohne Erlaubnis das mehr als 300 Meter hohe Gebäude hochgeklettert war, wurde er Ende 2019 zu drei Monaten Gefängnis verurteilt.

AFP/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.