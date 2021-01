Pandemiebekämpfung in der Kirche – Britische Regierung freut sich über himmlische Hilfe bei Impfungen In England werden Gotteshäuser zu Impfzentren umfunktioniert. In der Kathedrale von Salisbury spielt der Organist dazu Bach und Händel – und wundert sich über Applaus. Nina Haueter

Die Kathedrale von Salisbury wurde zu einem Impfzentrum umfunktioniert. Foto: Steve Parsons/PA via AP In England wird aktuell alle 30 Sekunden ein neuer Covid-Patient eingeliefert. Foto: Steve Parsons/PA via AP Da in den meisten englischen Kirchen aus Covid-Gründen zurzeit keine Gottesdienste stattfinden, sind Gemeinden und Klerus froh über diese Chance zu profaner Nützlichkeit. Foto: Photo by Steve Parsons/PA Images via Getty Images

Grossbritanniens Spitäler wissen sich kaum noch zu helfen. Alle 30 Sekunden wird irgendwo ein neuer Covid-Patient eingeliefert. Dem statistischen Amt zufolge hat die Zahl der Covid-Toten im Vereinigten Königreich die 100’000er-Marke überschritten. Kein Wunder, dass der Regierung, die verzweifelt impfen lässt, nun auch himmlische Hilfe willkommen ist. «Heavenly» jedenfalls finden dankbare Kirchgänger die Bach- und Händel-Klänge, die ihnen seit dem Wochenende in der Kathedrale von Salisbury zuteilwerden.

Mit «ruhigen und besänftigenden» Weisen sucht der Organist David Halls dort das vorwiegend ältere Publikum einzustimmen auf den Piks, um dessentwillen es gekommen ist. Nicht nur geniessen die Ortsansässigen, die sich hier gegen das gefürchtete Virus impfen lassen, das Privileg eines Impflokals mit mittelalterlichen Wandelgängen, einem imposanten 800-jährigen Kirchenschiff und schönen Buntglasfenstern. Mit den von Halls für sie gespielten Orgel-Sonaten wird der Besuch auch musikalisch (und völlig gratis) zur Attraktion.

Die Kathedrale lässt Social Distancing zu

Der Dekan der Kathedrale, Nicholas Papadopulos, hält es für historisch logisch, dass seine Kirche sich jetzt dem Nationalen Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt hat. In ihrer langen Geschichte habe Salisbury Cathedral ja nicht nur stets den Ruhm Gottes mehren, sondern auch «den Bürgern dieser Stadt und Region dienen» wollen, sagt Papadopulos. Kirchenhistoriker erinnert die Schlange neuzeitlicher Pilger vor den Toren an lang vergessene Epochen der Pest, in denen Hilfesuchende schon zur Kathedrale kamen.

Der diensthabende Mediziner Dan Henderson ist indessen noch aus ganz anderen, praktischen Gründen zufrieden mit der Kathedralen-Idee. Ihm gefällt «die weite Räumlichkeit, die ein vernünftiges Durchschleusen von Leuten und korrekte soziale Distanzierung erlaubt – und die sich zugleich mitten im Stadtzentrum findet». Zwei weitere Kathedralen, im mittelenglischen Lichfield und im nördlicheren Blackburn, werden jetzt ebenfalls als Impfstätten hergerichtet.

Da in den meisten englischen Kirchen aus Covid-Gründen zurzeit keine Gottesdienste stattfinden und die Gebäude leer stehen, sind Gemeinden und Klerus froh über diese Chance zu profaner Nützlichkeit. Derweilen spielt David Halls in Salisbury weiter seine – zurückhaltenen – Weisen. Allzu laute Töne vermeide er lieber, erklärte er. Amüsiert hat Halls, dass er gelegentlich Beifall erhält. Auch einzelne Wünsche sind an ihn herangetragen worden. Nur die populäre Hymne «Jerusalema» lasse er lieber aus, meint er. Weil die Gefahr zu gross sei, dass die Leute dann mitsängen. Und das wäre nicht das Rechte, in dieser Zeit und in dieser Situation.