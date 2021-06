Verstoss gegen Corona-Regeln – Britischer Gesundheitsminister tritt nach Kuss-Fotos zurück Nach Berichten über eine Affäre mit einer Mitarbeiterin legt Matt Hancock sein Amt nieder. Fotos sollen zeigen, wie er gegen die von ihm eingeführten Corona-Abstandsregeln verstösst.

Galt als Gesicht der Regierung in der Pandemie: Gesundheitsminister Matt Hancock vor der Downing Street in London. Foto: Neil Hall (EPA/Keystone)

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock tritt zurück. Er begründete seinen Rücktritt am Samstag in einem Brief an Premierminister Boris Johnson mit einem Verstoss gegen die Corona-Regeln. Britische Medien hatten zuvor über eine Affäre des Ministers mit einer Mitarbeiterin berichtet. Die Boulevardzeitung «The Sun» veröffentlichte ein Bild einer Überwachungskamera vom 6. Mai, auf dem Hancock die Frau in seinem Ministerium küsst. Damals galten in England noch Abstandsregeln.

Der 42-Jährige räumte einen Verstoss gegen die von ihm selbst eingeführten Corona-Abstandsregeln ein, die zum Zeitpunkt der Bilder engen Kontakt mit Mitgliedern fremder Haushalte untersagten. Hancock schrieb in seinem Brief an Johnson: «Wir sind es den Menschen, die in dieser Pandemie so viel geopfert haben, schuldig, ehrlich zu sein, wenn wir sie enttäuscht haben – wie ich es durch den Bruch der Regeln getan habe.»

Johnson hatte sich zunächst hinter seinen Minister gestellt: Der Premierminister habe die Entschuldigung angenommen und betrachte die Angelegenheit damit als erledigt, sagte sein Sprecher.

Die Zeitung «Daily Mail», die Johnson nahesteht, hatte mit deutlichen Worten Hancocks Rauswurf gefordert. Der Minister, der als Gesicht der Regierung in der Pandemie gilt, habe sich mit dem Regelbruch als grösstmöglicher Heuchler entlarvt, schrieb das Blatt. Auch zahlreiche Abgeordnete der Konservativen Partei hatten den Rauswurf von Hancock gefordert, wie britische Zeitungen am Samstag berichteten.

Labour fordert Untersuchung

Die oppositionelle Labour-Partei warf Johnson fehlendes Rückgrat vor. Sie forderte zudem eine Untersuchung zur Einstellung der Mitarbeiterin Gina Coladangelo, die früher als Lobbyistin gearbeitet hatte und dann in Hancocks Beraterteam wechselte. Sowohl Hancock als auch Coladangelo sind verheiratet.

Hancock war als Gesundheitsminister massgeblich für den Kampf gegen die Corona-Pandemie und das britische Impfprogramm verantwortlich. In Grossbritannien waren die Infektionszahlen wegen der sich rasch ausbreiteten Delta-Variante zuletzt wieder stark angestiegen. Die Regierung hatte die für den 21. Juni geplante Aufhebung aller Corona-Massnahmen in England deshalb um vier Wochen verschoben.

AFP/ij

