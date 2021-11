Volg Niederglatt – Brot einkaufen und Päckli verschicken am selben Ort In der Filiale des Detailhändlers werden neu auch die Postgeschäfte abgewickelt. Renato Cecchet

Volg-Filialleiterin Tamara Meier kümmert sich in Niederglatt jetzt auch um die Postkundschaft. Balz Murer

Die Poststelle Niederglatt ist geschlossen. Seit Donnerstag, 4. November, werden Postgeschäfte in der Filiale des Detailhändlers Volg an der Grafschaftsstrasse 1 abgewickelt. Für Filialleiterin Tamara Meier und ihre Angestellten eine neue, aber auch spannende Aufgabe: «Das fordert uns am Anfang schon heraus. Aber ich bin sicher, dass wir auch diese Herausforderung schaffen und die Kundschaft gut bedienen werden.»

Am Donnerstagmorgen kamen nicht mehr ausschliesslich Kundinnen und Kunden, die Brot oder Eier kauften. Ein Grossteil der Personen, die den Laden betraten, hatte ein Päckli oder einen Brief zum Verschicken. «Wir absolvierten verschiedene Module, um zu lernen, wie die Postgeschäfte abzuwickeln sind», erklärt Meier. In den ersten Tagen steht zudem eine Postangestellte beratend zur Seite. Diese erklärte an diesem Morgen einer italienisch sprechenden Kundin, dass sie im Volg Einzahlungen machen könne, aber nur noch mit Post- oder Debitkarte. Dies aus Sicherheitsgründen, wie die Post auf Anfrage mitteilt. Zusätzlich zum Angebot im Volg können die Einwohnerinnen und Einwohner von Niederglatt künftig Ein- und Auszahlungen mit Bargeld direkt an der eigenen Haustür tätigen.

Neben der Ladenkasse steht im Volg jetzt zusätzlich ein Schalter mit einem Computer, den die Angestellten bei Postgeschäften zu bedienen haben. Auszahlungen werden bis maximal 500 Franken gemacht. Neu müssen die Pakete, die ankommen oder verschickt werden, irgendwo gelagert werden. «Das ist kein Problem», sagt Tamara Meier, «wir haben genug Platz dafür.»

Schliessung mangels Kundschaft

Dass die Post Filialen in Gemeinden schliesst und einen Schalter in Detailhandelsgeschäften unterbringt, ist nichts Neues. «Auch in Niederglatt verzeichnete die Poststelle immer weniger Kundschaft. Durch die fortschreitende Digitalisierung erledigen viele Leute die anfallenden Geschäfte von zu Hause aus am Computer. Eine eigene Poststelle zu unterhalten, rentiert in vielen Fällen nicht mehr», erklärt Markus Werner, bei der Post Spezialist Politik und Kommunikation Region Nord. So wurden beispielsweise auch in Niederweningen, Stadel, Höri und Neerach die kommunalen Poststellen aufgehoben und in die örtlichen Volg-Filialen verlegt. In Niederglatt kam dazu, dass das frühere Posthalterehepaar im Januar 2020 in Pension gegangen ist.

Volg-Filialen würden sich als Poststandorte gut eignen, sagt Werner. «Mit der Landi Züri Unterland, zu der der Volg-Laden in Niederglatt gehört, arbeiten wir mit einem erfahrenen Partner zusammen. Die Filialen liegen meist zentral, die Öffnungszeiten sind länger als bei traditionellen Poststellen.» Detailhandelsgeschäfte eigneten deshalb sich generell gut für das Abwickeln von Postgeschäften. In anderen Landesteilen geht die Post auch eine Zusammenarbeit mit anderen Anbietern wie Spar, Migrolino, Coop, aber auch mit Apotheken ein.

