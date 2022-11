Restaurant wieder offen – Brüder aus Otelfingen wirten jetzt im Bergwerk Buchs Im Bergwerk oberhalb von Buchs sind Gäste wieder willkommen. Die neuen Wirte setzen auf italienische und Schweizer Küche. Alles wird frisch zubereitet. Anna Bérard

Franco Acone (vorne) und sein Bruder Pietro Acone sind die neuen Wirte im Restaurant Bergwerk. Foto: Raisa Durandi

Sechs Monate war das Restaurant Bergwerk oberhalb von Buchs geschlossen. Jetzt haben es Franco und Pietro Acone wieder eröffnet. Die gemütlich-rustikale Gaststube ist unverändert, während die Speisekarte Neues bereithält. Pietro Acone ist der Pächter. Sein Bruder, Franco Acone, schwingt den Kochlöffel. Ihn kennt man in der Region: Er wirtete während 28 Jahren im Ristorante Pizzeria il Palazzetto in Adlikon bei Regensdorf. Vor zwei Monaten war Schluss im Palazzetto, weil das Haus an der Wehntalerstrasse einem neuen Wohngebäude Platz machen muss. «Dass es abgerissen wird, kam nicht überraschend», sagt Franco Acone. «Jetzt starten wir etwas Neues, das ist doch schön.»