SBB-Grossprojekt Mehrspur – Brüttenertunnel bleibt im Fahrplan, wird aber teurer Bei der Umsetzung des Angebotskonzepts 2035 stossen die SBB an ihre Grenzen. Einige Projekte erhalten Verspätung, das Projekt Mehrspur jedoch nicht. Alexander Lanner

Das zweite Tunnelportal im Unterland liegt auf dem Gemeindegebiet von Bassersdorf. Visualisierung: SBB

2026 sollten die Bagger auffahren, damit 2034 die ersten Züge durch den neuen Brüttenertunnel verkehren können. So sah die bisherige Planung für das SBB-Grossprojekt aus, das heute unter dem Namen «Mehrspur Zürich – Winterthur» läuft. Am Mittwoch hat nun aber der Bundesrat seine «Bahn 2050»-Strategie präsentiert. Diese Vorschläge sind nun bis 14. Oktober in der Vernehmlassung. In der Strategie werden auch nochmals die Projekte des Ausbauschritts 2035 erwähnt. Dieser Ausbauschritt sieht insgesamt rund 200 Massnahmen für die Bahninfrastruktur vor mit Gesamtkosten von rund 12,89 Milliarden Franken. Und auch das Projekt «Mehrspur Zürich – Winterthur» mit dem Brüttenertunnel ist eines dieser vielen Projekte im Ausbauschritt 2035.