Nachbarschaftsderby in Dübendorf – Brüttisellen-Dietlikon kassiert Klatsche Zum Auftakt der 2.-Liga-regional-Saison fangen sich in der Gruppe 2 die Unterländer in Dübendorf fünf Gegentreffer ein. Die 1:5-Niederlage war allerdings nicht so zwingend, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Michel Sutter

Die Brüttiseller-Dietliker Rémy Weibel (Mitte) und Dario Quattrocchi (Nummer 10) versuchen den Dübendorfer Ali Hoti zu stoppen. Foto: Balz Murer

Und dann auch noch der Platzverweis gegen Mauro Gallani. Der Brüttiseller-Dietliker war im Dübendorfer Strafraum zu Fall gekommen, der Schiedsrichter wertete die Aktion jedoch als Schwalbe. Da Gallani bereits Gelb gesehen hatte, musste er das Spielfeld verlassen. Die Vorentscheidung in der Partie war allerdings schon in der 72. Minute gefallen, als Ali Hoti für Dübendorf zum 4:1 getroffen hatte.

Es lief von Anfang an nicht gut für Brüttisellen-Dietlikon in der ersten Partie der neuen Saison. Bereits nach einer Minute hatten die Gäste zwei tolle Chancen vergeben, Alessio Barigliano und Gallani kamen nacheinander zu Torschüssen, konnten Dübendorfs Goalie Labinot Bytyci aber nicht bezwingen. Dann fand eine Flanke von Hoti den Kopf von Dübendorfs Verteidiger Alis Murati, und schon stand es 1:0 für die Hausherren. «Der Start verlief schlecht für uns», sagte Brüttisellen-Dietlikons Trainer Robert Merlo. «Dübendorf machte gleich mit der ersten Chance ein Tor. Und auch der Penalty . . .»

Nach 20 Minuten schoss Dübendorfs Orhan Cavgin den Ball in den Strafraum und dort Rémy Weibel an die Hand. Strafstoss für Dübendorf, den Kevin Hediger etwas glücklich verwandelte. Wenig Glück hatten die Gäste hingegen auch nach einem Angriff, als sie den Ball verloren und die Dübendorfer ihren Konter gnadenlos zum 3:0 nutzten. Torschütze war Hoti, eine halbe Stunde war zu diesem Zeitpunkt gespielt. «Wir hätten in der ersten Halbzeit im Minimum ein Tor schiessen müssen», sagte Merlo, «aber uns hat die Präzision gefehlt.»