Fussball 2. und 3. Liga – Brüttisellen quasi, Zollikon und Glattbrugg gerettet Regensdorf 2 allerdings muss als Drittletzter in der Gruppe 3 der 3. Liga in die 4. Liga absteigen. Markus Wyss

Der SC Zollikon (hier links mit seinem Captain Matteo Felder, im Duell mit dem Herrliberger Fabrizio Perucchini), spielt auch in der nächsten Saison in der 3. Liga. Foto: Manuela Matt

Weitere Abstiegsentscheidungen sind am Samstag, 26. Juni, in der 2. Liga regional und in der 3. Liga im Gebiet des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) gefallen, obwohl an diesem Samstag in diesen Ligen keine entscheidenden Partien stattgefunden haben.

Aber: in der 2. Liga interregional fand die letzte Meisterschaftsrunde statt. Und dort hat sich Adliswil als Vertreter des FVRZ sensationell gerettet. Demgegenüber ist Bassersdorf tragisch gescheitert. Konkret: Insgesamt steigen aus der 2. Liga interregional mit United Zürich, Rüti und Bassersdorf drei Vertreter ab. Statt der befürchteten vier. Das heisst, dass sieben Mannschaften aus dem Gebiet des Fussballverbandes der Region Zürich aus der regionalen 2. Liga in die 3. Liga relegiert werden.