Zurück zur alten Liebe GC – Bruno Berner hat Gefühle wie am Hochzeitstag Bei seinem Debüt als GC-Trainer freut sich der 45-Jährige über die heftigen Regenfälle, muss aber feststellen, dass auch er nicht alle Probleme lösen kann. Ueli Kägi

So stolz wie vor 31 Jahren als Junior, dass er wieder dieses Trikot mit den zwei Sternen tragen kann: Bruno Berner am ersten Tag als GC-Cheftrainer. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Rückkehr: So zufrieden wie vor 31 Jahren, als er noch mit dem Töffli kam

Jetzt sitzt er also da. Und er ist wieder so zufrieden wie damals vor 31 Jahren, als er mit dem Töffli nach Zürich ins Training fuhr. Bruno Berner sagt: «Wir wissen alle, was es bedeutet, einmal das GC-Trikot getragen zu haben. Es ist etwas ganz Spezielles.» Berner war GC-Junior. Er debütierte mit 19 bei den Profis. Und nun hat er seinen ersten vollen Arbeitstag in neuer Rolle. Am Montagmorgen ist er mit seinen Spielern auf dem Platz gestanden. Am Nachmittag sagt er: «Es ist mir eine Ehre, jetzt Trainer der 1. Mannschaft sein zu dürfen.»