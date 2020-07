Streit wegen Maskenpflicht – Brutaler Angriff auf Busfahrer erschüttert Frankreich Weil er Menschen ohne Maske und gültigen Fahrschein abwies, hat ein Mann den 50-jähriger Buschauffeur schwer am Kopf verletzt. Mehrere Menschen wurden festgenommen – Busfahrer des Verbunds legten ihre Arbeit temporär nieder.

Ein französischer Busfahrer wurde brutal angegriffen, weil er Passagiere ohne Maske und gültigem Fahrschein abwies. (Symbolbild) Foto: Eric Gaillard (Reuters)

Ein Übergriff auf einen Busfahrer im Südwesten des Landes sorgt derzeit in Frankreich für Entsetzen. Der 50-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, wie mehrere Medien am Montag berichteten.

Demnach hatte der Fahrer im nahe der Grenze zu Spanien gelegenen Bayonne am Sonntagabend vier Menschen an einer Haltestelle zurückgewiesen. Sie wollten trotz Maskenpflicht ohne Schutzmasken und gültige Fahrscheine in den Bus einsteigen. Ein Mann schlug den Busfahrer den Berichten zufolge daraufhin von hinten heftig auf den Kopf.

Mehrere Menschen seien nach der Tat festgenommen worden, berichtete der Radiosender France Bleu in Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft. Der Bus fuhr für einen Transportverbund in der ländlichen Region im Département Pyrénées-Atlantiques.

Als Reaktion auf den Angriff auf ihren Kollegen machten den Berichten zufolge Busfahrer des Verbunds von ihrem Recht Gebrauch, wegen hoher psychologischer Belastung ihre Arbeit temporär niederzulegen. Der Transport mit Bussen sei deshalb am Montag weitgehend lahmgelegt gewesen, berichtete France Bleu. Für die Busfahrer wurde demnach psychologische Betreuung bereitgestellt.

( SDA )