Bezirksgericht Dielsdorf – Brutaler Ehemann muss ins Gefängnis Weil er seine Frau verprügelte, bedrohte und nötigte, wird ein 31-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Freigesprochen ist er dagegen vom Vorwurf, ihre Schwangerschaft durch seine Schläge beendet zu haben. Flavio Zwahlen

Der Mann stand nicht zum ersten Mal wegen eines physischen Angriffs auf seine Frau vor Gericht. Foto: Sibylle Meier

Haben Faustschläge des Mannes gegen den Bauch seiner schwangeren Ehefrau zur Fehlgeburt geführt oder war es bloss ein unglücklicher Zufall? Mit dieser Frage musste sich das Bezirksgericht Dielsdorf in den vergangenen Tagen beschäftigen. Die Staatsanwaltschaft hatte einen 31-jährigen Türken wegen versuchten strafbaren Schwangerschaftsabbruchs und diverser weiterer Delikte – alle im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt – angeklagt. Konkret soll im Januar 2019 ein Streit in der ehelichen Wohnung im Zürcher Unterland eskaliert sein, bei welchem der Beschuldigte seiner Frau mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und den Bauch geschlagen haben soll. Dabei habe der Mann gewusst, dass seine Ehefrau in der sechsten Woche schwanger war. Drei Tage später erlitt die Frau eine Fehlgeburt und erstattete Anzeige.