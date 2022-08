Ein Dorf putzt sich heraus – Buchberg plant umfangreiches Programm für das Herbstfest Am ersten Septemberwochenende wird in Buchberg das Herbstfest gefeiert. Die Bevölkerung hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Manuel Navarro

In Buchberg rüstet man sich bereits für das kommende Herbstfest. Auch der Verein Pro Gattersagi, der das Handwerksmuseum (links) betreibt, ist dabei. Foto: Otto Haller

Nachdem viele Anlässe während der Corona-Pandemie haben verschoben werden müssen, schöpfen Gemeinden und Vereine derzeit wieder aus dem Vollen. Den Auftakt in der Umgebung Rafzerfeld macht die Gemeinde Buchberg. Schon am Samstag, dem 13. August, wird eine Festbühne auf dem Gemeindehausplatz aufgestellt. Unter dem Motto «Dorfleben erleben» steigt dann am 3. und 4. September das grosse Herbstfest.