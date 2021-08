Unbestätigter Vorfall – Buchberg warnt vor Giftködern für Hunde Auf der Website der Gemeinde Buchberg werden Hundehalter vor Giftködern gewarnt. Angeblich sei es zu einem Vorfall gekommen. Martin Liebrich

Die Gemeinde Buchberg warnt Hundehalter vor Giftködern. Foto: Bessy's Kleintierklinik/Archiv

Die Warnung machte erst auf Facebook die Runde. In der Gruppe «Du bist Eglisauer/In, wenn…» wurde am Donnerstagmorgen ein Beitrag geteilt, wonach in Buchberg ein Hund durch einen Giftköder «gezielt umgebracht» worden sei. Auf der Gemeindewebsite von Buchberg wurde danach ein Aufruf zur Vorsicht an die Hundehalter veröffentlicht: «Die Gemeindeverwaltung wurde darüber informiert, dass im Vorgarten einer Liegenschaft Giftköder ausgelegt worden sein sollen.» Die Bevölkerung, insbesondere die Hundehalter, werden um Vorsicht gebeten. Und: «Zeigt Ihr Hund ungewohnte Symptome, gehen Sie bitte umgehend zum Tierarzt.»

Polizei hat keine Kenntnis vom Vorfall

Bei der Schaffhauser Polizei hatte man am Donnerstagnachmittag allerdings keine Kenntnis von einem derartigen Vorfall. Und auf der Gemeindeverwaltung war für eine Stellungnahme niemand erreichbar – sie ist am Donnerstagnachmittag geschlossen. So oder so wird seitens Polizei aber festgehalten, dass eine Anzeige erstattet werden müsse. Ansonsten wird nicht ermittelt, da gerade in sozialen Medien immer wieder ähnliche Meldungen zu Giftködern auftauchen. Wird ein Vorfall gemeldet, nimmt die Polizei Ermittlungen auf.

Im Rafzerfeld gab es 2020 einen Vorfall

Im Rafzerfeld wurde im Juli 2020 eine Warnung vor Giftködern veröffentlicht. Damals war Hüntwangen betroffen. Und im März 2020 konnte die Kantonspolizei in Dielsdorf Giftköder sicherstellen. Damals wurde sogar eine Frau verhaftet, unter dem Verdacht, diese Köder ausgelegt zu haben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.