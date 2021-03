Maschinenkonzern aus Niederweningen – Bucher Industries verbreitet trotz rückläufiger Zahlen Optimismus Im Corona-Jahr 2020 verzeichnet der Maschinenkonzern rückläufigen Umsatz und Gewinn. Bucher glaubt aber daran, dass ich die Märkte in der laufenden Periode beruhigen werden. Renato Cecchet

Auch über den Produktionsstätten von Bucher Industries in Niederweningen zogen im Corona-Jahr dunklere Wolken auf. Der Maschinenhersteller glaubt aber, dass wirtschaftlich wieder schöneres Wetter herrschen wird. Archivfoto: David Küenzi

«Wir hatten vor einem Jahr keine Vorstellung, was da auf uns zukommt», begann Jacques Sanche, CEO von Bucher Industries, die Bilanzmedienkonferenz über die abgeschlossene Geschäftsperiode 2020. Die Präsentation des Konzernergebnisses fand coronatauglich virtuell im Netz statt. Die Kundenbetreuung sei wegen Reiseverboten schwieriger geworden, führte Sanche weiter aus. «Wir mussten Verzögerungen und Unterbrüche in der Lieferkette hinnehmen, während der Krise bestellten die Kunden weniger fleissig, temporär gab es wegen verschärfter Corona-Massnahmen Standortschliessungen in Frankreich.» Neben der Wirtschaftskrise wegen Covid-19 sei erschwerend auch noch der Brexit, der Austritt Grossbritanniens aus der EU, dazugekommen.