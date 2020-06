Orell Füssli neu in Regensdorf – Buchläden erleben ein Revival Im Zentrum Regensdorf gibt es ab Donnerstag Bücher zu kaufen. Während Buchhandelsketten expandieren, müssen eigenständige Geschäfte aber kämpfen. Andrea Söldi

Filialleiterin Deborah Manzoni ist äussert belesen und freut sich, Kundinnen und Kunden zu beraten. Foto: Sibylle Meier

Im hinteren Bereich des Zentrums Regensdorf ertönte am Dienstag noch der ohrenbetäubende Lärm einer Bohrmaschine. Doch im ehemaligen Ladenlokal des Schuhhauses Vögele stehen bereits zahlreiche Tische bereit, auf denen sich thematisch geordnet Bücher stapeln: Romane, Ratgeber, Sachbücher, englische Literatur, Bastel- und Freizeitanleitungen sowie eine grosse Kinderecke. Mitarbeitende der Orell Füssli Thalia AG sind noch am Einrichten und räumen immer mehr Bücher, Spiele und Geschenkartikel in die Regale. Am Donnerstag eröffnet hier eine neue Buchhandlung.

«Ich freue mich sehr, bin aber auch ein wenig angespannt», sagt Filialleiterin Deborah Manzoni. Das Sortiment sei in erster Linie auf Kinder und Familien ausgerichtet. Doch auch ältere Personen erwartet Manzoni, die zuvor bereits die Filiale am Bahnhof Oerlikon geleitet hat. Die 28-Jährige ist selbst eine ausgemachte Leseratte: Die meisten Bücher im Geschäft habe sie selber gelesen oder zumindest kurz hineingeschaut. «Ich liebe es, Kundinnen und Kunden individuell zu beraten.»

Integriert in die neue Filiale ist das Café Gottlieber Sweets & Coffee mit einer Lounge. Hier sollen Kunden Gelegenheit erhalten, in Ruhe ein wenig zu schmökern – vorerst noch mit der nötigen Distanz zueinander. Wegen der immer noch anhaltenden Corona-Vorgaben sind am Eröffnungstag keine grossen Events geplant. Doch erste Besucherinnen und Besucher erwarten immerhin ein «Bücherversteckis» und Geschenkgutscheine.

Wieder mehr Direktverkauf

Im Unterland gibt es nicht mehr viele Läden, wo man Bücher kaufen kann. Generell befand sich der Buchhandel bis vor kurzem in einer Krise: Die Schweizer Bevölkerung las weniger. Der schwache Euro machte ausländische Onlineanbieter attraktiver. Doch nun zeichnet sich eine kleine Trendwende ab: Nicht nur in Regensdorf hat Orell Füssli eine neue Geschäftsstelle eröffnet. In den letzten fünf Jahren hat der Branchenleader insgesamt acht zusätzliche Filialen eingeweiht. Aktuell sind es somit 35 Niederlassungen in der ganzen Schweiz, eine davon am Flughafen. «Wir sind auf Wachstumskurs», konstatiert Unternehmenssprecher Alfredo Schilirò. Trotz mehr Filialen sei die Verkaufsfläche aber in den letzten Jahren etwa gleich geblieben – man konzentriere sich bewusst auf eine Kombination aus dem Onlineabsatz und kleineren Lokalen an guter Lage. Auch der Lockdown habe sich positiv auf den Absatz ausgewirkt, sagt Schilirò. «Wir stellen eine grosse Nachfrage nach Kinder- und Jugendbüchern sowie generell nach Belletristik und E-Readern fest.»

Selbst dort, wo gerade noch ein Kahlschlag bei den Verkaufsflächen stattfand, gibt es nun wieder ein Umdenken: Migros-Tochter Ex Libris, dem Umsatz nach die Nummer zwei unter den Schweizer Buchhändlern, hatte erst vor zwei Jahren 43 ihrer 57 Filialen geschlossen und sich damit fast vollständig auf den Onlineabsatz verlegt. Das Resultat war das erste positive Geschäftsresultat seit vier Jahren. Trotzdem tönte Geschäftsführer Daniel Röthlin im Februar im «Migros-Magazin» an, man werde künftig wohl doch wieder neue Filialen eröffnen. Mit neuen Ladenkonzepten versucht der Konzern, vermehrt Kundschaft in die Geschäfte zu locken. Im Glattzentrum zum Beispiel wurden vor vier Jahren eine Lounge und WLAN eingerichtet.

Die Nummer drei auf dem Markt ist Weltbild, der im Unterland ein Geschäft im Einkaufszentrum Parkallee in Bachenbülach betreibt. Ein weiterer grosser Player ist die Lüthy-Gruppe. Gerade vor einem Monat hat das Solothurner Familienunternehmen eine neue Niederlassung im Winterthurer Neuwiesenzentrum eröffnet. In den letzten drei Jahren hat es vier bestehende Buchhandlungen übernommen und drei weitere neu eröffnet, womit es aktuell über 18 Filialen verfügt.

Aus für Buchzentrum Kloten

Dünner geworden ist die Luft vor allem für Einzelbuchhandlungen. So musste zum Beispiel das Buchzentrum Hibou in Kloten im Februar schliessen. Tapfer hält sich dagegen die Bülacher Altstadt-Buchhandlung. Gerade in den letzten Wochen sei es wieder besser gelaufen, sagt Mitinhaberin Judith Wälchli. «Die Leute haben einen Nachholbedarf beim Lesen und schätzen es, dass die Läden wieder offen sind.» Während des Lockdown, als auch die grosse Konkurrenz Amazon keine Bücher mehr in die Schweiz versandte, war der Velokurier der Altstadt-Buchhandlung noch häufiger im Einsatz als zuvor. Vor allem Romane sowie Rätsel- und Ausmalbücher für Kinder seien gefragt gewesen, sagt Wälchli. «Trotz treuer Stammkundschaft muss man sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen – etwa Veranstaltungen oder einen Newsletter.» In Dielsdorf hat sich das Bücherhäuschen Zum Geeren bis heute behaupten können.

Vor drei Jahren konnten Andrea Frei, Gründerin Marianne Lanz und Judith Wälchli (v. l.) das 25-Jahr-Jubiläum der Altstadt-Buchhandlung feiern. Foto: Sibylle Meier

Verband ist optimistisch

Dass die Aussichten wieder rosiger erscheinen als auch schon, bestätigte der Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband (SBVV) bereits diesen Februar. «Der stationäre Buchhandel zeigt mit neu eröffneten Buchhandlungen und Filialen Optimismus», heisst es im brancheneigenen Marktreport 2019. Der Umsatz des Schweizer Buchhandels hatte in diesem Jahr erstmals seit 2013 wieder zugelegt. «Die Talsohle schien durchschritten», sagt auch SBVV-Geschäftsführer Daniel Waser.

Die Corona-Krise hat das nun zwar wieder kräftig durchgeschüttelt. Laut Waser bewegten sich die Umsatzeinbrüche während dieser Zeit zwischen 10 und 95 Prozent. Gerade für die Vielfalt im Buchhandel könne sich dies aber auch als Chance erweisen: «Die Übernahme durch Ketten war in den letzten Jahren auch Ausdruck davon, dass Nachfolgende für die Geschäfte fehlten. Wenn sich nun zeigt, dass kleinere Anbieter diese Krise gut meistern können, wird sich das hoffentlich auch auf das Interesse am Buchhandel als Unternehmen auswirken.»