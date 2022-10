Grundstück in der Industrie – Buchs kauft für 3,1 Millionen ein neues Werkhof-Areal Der Buchser Werkhof liegt seit der Umzonung vor einem Jahr in der Wohnzone. Die Gemeinde muss ihn also versetzen und hat ein Grundstück in der Industrie gekauft. Anna Bérard

Die Gemeinde Buchs hat das Areal der Pedretti Granit- und Marmorwerke an der Dällikerstrasse 29 gekauft und will dort den Werkhof einrichten. Foto: Raisa Durandi

Seit Jahren sucht Buchs einen neuen Standort für den Werkhof. Nun hat der Gemeinderat überraschend den Kauf eines Grundstücks im Industriegebiet bekannt gegeben. Er hat ein rund 2300 Quadratmeter grosses Grundstück für 3’115’000 Franken erworben. Wie die Behörde in einer Mitteilung schreibt, ging die frühere Eigentümerin in Konkurs, weshalb das Konkursamt Dielsdorf das Grundstück in einer internen Steigerung veräussert hat.

Werkhof-Areal für Wohnungen umgezont

Der Werkhof muss versetzt werden, weil er seit der Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) vor einem Jahr in der Wohnzone steht – und ein Werkhof in der Wohnzone nicht zugelassen ist. Das Grundstück wurde mit der BZO-Revision von der Zone für öffentliche Bauten in eine dreigeschossige Wohnzone überführt. Gemäss den kantonalen Vorgaben muss der Werkhof darum zeitnah versetzt werden. Dazu kommt: Der aktuelle Werkhof ist sanierungsbedürftig, wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

Eine Ausgabe von über 3 Millionen Franken hätte der Gemeinderat eigentlich dem Stimmvolk vorlegen müssen. Doch er hat den Grundstückskauf als gebundene Ausgabe eingestuft. Von einer gebundenen Ausgabe spricht man, wenn die Gemeinde dazu auf irgendeine Art verpflichtet ist. Das sei mit den kantonalen Vorgaben für die Versetzung des Werkhofs gegeben, sagt Gemeindeschreiberin Yvonne Müller auf Anfrage. Das Buchser Stimmvolk hat dennoch eine Möglichkeit, den Kauf mit einem Rekurs anzufechten. Die Frist dauert fünf Arbeitstage und läuft somit am 13. Oktober ab.

