Buchser sagen «Ja, aber» zur BZO – Buchs krebst bei den Grünflächen im Industriegebiet zurück Die Gemeindeversammlung Buchs hat die neue Bau- und Zonenordnung (BZO) genehmigt. Vier Änderungsanträge sind in letzter Minute eingeflossen. Zu reden gab der Anteil an Grünflächen in den Industrie- und Gewerbezonen. Anna Bérard

Der Verkehrskreisel mit der VW-Skulptur des Buchser Eisenplastikers John Tobler kennzeichnet das Industriegebiet von Buchs. Foto: Doris Fanconi (Archiv)

Sollen die Grünflächen in der Bau- und Zonenordnung (BZO) festgeschrieben sein? Diese Frage gab an der Gemeindeversammlung Buchs zu reden, bevor die BZO zur Abstimmung kam. Die Kritik richtete sich gegen die Grünflächenziffer, die neu die Überbauungsziffer ablöst. In der alten BZO setzte die Überbauungsziffer fest, wie gross die überbaute Fläche im Verhältnis zur Grundstücksfläche sein darf. In der neuen setzt die Grünflächenziffer den Anteil an natürlicher und bepflanzter Bodenfläche eines Grundstücks fest. In der Industriezone etwa müssen 20 Prozent eines Grundstücks Grünflächen sein. In der gemischten Wohn- und Gewerbezone sind es 30 Prozent.