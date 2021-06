Zentraler Standort in Betrieb – «Bud und Terrence» geben Tiefbauamt eine neue Heimat Künftig rücken die Frauen und Männer, die dafür sorgen, dass die Unterländer Kantonsstrassen in Schuss sind, aus dem neuen Werkhof in Bülach aus. Manuel Navarro

Die Halle des neuen Werkhofes des Tiefbauamts umfasst rund 4000 Quadratmeter Fläche. Foto: Sibylle Meier

25 Millionen Franken haben sie gekostet, über 18 Monate wurde an ihnen gebaut: In Bülach sind am Montag «Bud und Terrence» in Betrieb genommen worden. Die Namen der schlagkräftigen Haudegen Bud Spencer und Terrence Hill, den bekannten Stars zahlreicher Western- und Abenteuerkomödien, bezeichnen den neuen Stützpunkt des kantonalen Tiefbauamts im Zürcher Unterland. «Terrence» ist dabei das kleinere Dienst- und Bürogebäude, hinter «Bud» verbirgt sich eine 80 Meter lange, 43 Meter breite und insgesamt rund 4000 Quadratmeter grosse Werkhalle.

Aus drei wird eins