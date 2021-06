M-Budget und Prix Garantie – Budget-Produkte boomen Bio ist seit Corona sehr gefragt. Doch auch im unteren Preissegment greifen Kundinnen und Kunden häufiger zu. Davon profitieren nicht nur die Discounter. Maren Meyer

Für jeden Geldbeutel etwas dabei. Coop wuchs vergangenes Jahr auch mit seiner Budgetlinie Prix Garantie. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Sie sind die unbestrittenen Profiteure der Pandemie. Als Kleider-, Möbel- oder Schuhläden während der Lockdowns schliessen mussten, durften die Lebensmittelgeschäfte die Kundinnen und Kunden weiter willkommen heissen. Zwar sahen sie sich zeitweilig mit Nachschubschwierigkeiten für Produkte wie WC-Papier, Hefe oder Teigwaren konfrontiert. Auf den Umsatz wirkten sich diese Hamsterkäufe zumindest nicht negativ aus.

Nicht nur die Grossverteiler legten denn auch im letzten Jahr an Umsatz zu. Die Discounter Aldi und Lidl wuchsen weiter und bauten ihr Filialnetz in der Schweiz deutlich aus. Mit 219 Filialen betreibt Aldi zehn Läden mehr als noch 2019. Auch wenn der Discounter seine Umsatzzahlen unter Verschluss hält, dürfte er im letzten Jahr gewachsen sein – der Umsatz der Bioprodukte allein nahm eigenen Angaben zufolge um 50 Prozent zu. Das Marktforschungsunternehmen GFK schätzt in seinem aktuellen Detailhandelsbuch den Umsatz von Aldi in einem Bereich von 2 bis 2,5 Milliarden Franken.