Gemeindeversammlung in Lufingen – Budget und Anpassungen der Nutzungsplanung genehmigt Trotz erwartetem Defizit: Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung alle Geschäfte einstimmig genehmigt. Flavio Zwahlen

Die Gemeinde Lufingen rechnet 2022 mit einem Defizit von 313’800 Franken bei einem geplanten Steuerertrag von 5,2 Millionen Franken. Foto: Florian Schaer

Am Freitagabend wurde in der Turnhalle des Primarschulhauses Gsteig in Lufingen die Budget-Gemeindeversammlung abgehalten. Die Gemeinde rechnet 2022 mit einem Defizit von 313’800 Franken bei einem geplanten Steuerertrag von 5,2 Millionen Franken. Der Gemeinderat beantragte, den Steuerfuss bei 69 Prozent zu belassen. Die 37 anwesenden Stimmberechtigten (Stimmbeteiligung von 2,3 Prozent) genehmigten das Geschäft einstimmig, wie Gemeindepräsident Jürg Badertscher auf Anfrage bestätigt.