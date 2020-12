Gemeindeversammlung Bachenbülach – Budgets und Nachtragskredit durchgewunken Die 36 anwesenden Stimmberechtigten stimmten allen Geschäften der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde zu.

Die Bachenbülacher Behörden budgetieren Aufwandüberschüsse für das Jahr 2021. Foto: Florian Schaer

Die Politische Gemeinde Bachenbülach budgetiert in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2021 einen Aufwandüberschuss von 615’000 Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 17,95 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von 17,34 Millionen Franken. Der Steuerfuss wird bei 44 Prozent (Gesamtsteuerfuss 106 Prozent) belassen. Die 36 anwesenden Stimmberechtigten – Stimmbeteiligung von 1,4 Prozent – haben dem Budget am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung in der Mehrzweckanlage zugestimmt.

Auch das Budget der Primarschulgemeinde wurde diskussionslos durchgewunken. In der Erfolgsrechnung wird ebenfalls ein Aufwandüberschuss veranschlagt. Dieser liegt bei 537’400 Franken. Der Steuerfuss wird auf 44 Prozent belassen. Auch das zweite Geschäft, ein Nachtragskredit von 50’000 Franken für den Ausbau und die Erneuerung der Hardware der Schule Bachenbülach, genehmigten die Stimmberechtigten.

fzw