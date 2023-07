Lesetipps für Velo-Fans – Bücher für Biker Diese Neuerscheinungen machen Gümmeler glücklich: mal mit nahen Routen, mal mit durchgeknallten Abenteuerberichten, mal mit ganz konkreten Tipps. Sechs Empfehlungen. Stefan Fischer , Marco Völklein

Sieht hier romantisch aus, ist aber eins der härtesten Velorennen der Welt: Die Tour Divide führt durch die Rocky Mountains. Nun haben zwei ein Buch über ihre Teilnahme geschrieben. Foto: Mathias Müller, Markus Weinberg, Polyglott-Verlag

Für Wasserratten

Die meisten zieht es an der Adria an die Strände zum Nichtstun. Es gibt rund um diesen Teil des Mittelmeers allerdings auch grandiose Velowege. Der Euro Velo 8 zum Beispiel – der in seiner Gänze sogar Spanien mit Zypern verbindet! – führt auf einem Teilstück einmal um die Halbinsel Istrien herum. Immer am Wasser entlang und somit auch an vielen Badebuchten vorbei, radelt man ständig zwischen Land auf der einen und dem Meer auf der anderen Seite.