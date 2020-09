Rechnen mit Corona – Bülach blickt in die Budget-Glaskugel Bülach hat als eine der ersten Gemeinden das Budget 2021 präsentiert. Bei viel Corona-Ungewissheit ist jede Budgetzahl auch ein politisches Statement – und die Stadt setzt mit ihrem verhaltenen Optimismus ein Signal. Florian Schaer

In Corona-Zeiten schauen Finanzvorsteher auf andere Gemeinden, wenn es ums Budget 2021 geht. Darum sind Bülachs Zahlen von grosser Tragweite. Foto: Florian Schaer

Eine Glaskugel, eine Tasse mit Kaffeesatz und das Orakel von Delphi. Und in der Mitte das Virus. So hatte Markus Wanner die Folie zu den Auswirkungen der Pandemie auf die städtischen Finanzen gestaltet. «Natürlich wird es einen Einfluss haben», sagte der Leiter Finanzen, «wir wissen nur noch nicht, in welchem Zeitraum – und wie heftig.» Trotzdem wird das Stadtparlament im Dezember ein Budget 2021 zu behandeln haben. Dessen Entwurf ist am Mittwoch im Rathaussaal den Medien präsentiert worden.