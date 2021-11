Auffrischimpfung in der Region – Bülach erhält ein Booster-Impfzentrum in der Stadthalle Für die dritte Impfung können die Unterländerinnen und Unterländer nach Bülach. Dort stehen ab Anfang Dezember täglich rund 1000 Impfungen bereit. Thomas Mathis

Das Impfzentrum in der Stadthalle Bülach kommt zurück. Foto: Balz Murer

Bereits seit Wochen gab es Gerüchte, dass in Bülach ein Booster-Impfzentrum geplant sei. Gestern Abend hat die kantonale Gesundheitsdirektion nun in einer Medienmitteilung bestätigt, dass sich die Bevölkerung neben den bestehenden Zentren bald auch in der Stadthalle die dritte Corona-Impfung holen kann. Ab Anfang Dezember sollen dort täglich rund 1000 Auffrischimpfungen auf zehn Impfstrassen verabreicht werden. Angeboten werden voraussichtlich die beiden mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech.

Betrieben wird das neue Impfzentrum nicht mehr vom Spital Bülach, sondern von der Hirslanden-Gruppe, die in den kommenden zwei Wochen auch ein zusätzliches Zentrum in Zürich-Oerlikon mit einer Kapazität von 2000 Impfungen pro Tag aufbauen wird. So wird es im Kanton künftig insgesamt sieben Impfzentren geben.

Reservationen in der Stadthalle storniert

Damit die Impfungen in der Stadthalle durchgeführt werden können, müssen nun diverse Reservationen abgesagt werden, wie es bei der Stadt auf Anfrage heisst.

Erst Ende September fanden die letzten Impfungen in der Stadthalle statt. Danach wurde das Impfzentrum rückgebaut. Das Bülacher Impfzentrum wird sieben Tage in der Woche von jeweils 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. Eine Impfung gibt es nur mit einem gebuchten Termin. Derzeit ist der Booster von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen für Personen ab 65 Jahren empfohlen, deren zweite Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Personen, die zur Booster-Impfung zugelassen seien und einen Termin buchen könnten, würden durch die Gesundheitsdirektion kontaktiert, heisst es weiter.

