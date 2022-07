Strassenfestival findet Anklang – Bülach feiert 25 Feste auf verschiedenen Strassen Die Idee der Stadt kam bei der Bevölkerung gut an. An vier Samstagen im Juli und August finden 25 Quartierfeste auf den Strassen Bülachs statt. Kim Käser

Die Strassenfeste werden in einem kleineren Rahmen ausfallen als hier das Bülifest, doch das Konzept ist ähnlich: Gemütliches Beisammensein unter freiem Himmel. Foto: Sibylle Meier

Am Samstag finden in Bülach zahlreiche Strassenfeste statt, mitunter auch zwei öffentliche: am Nachmittag die Jubiläumsfeier des Sechtbach-Huus und am Abend das Fest an der Grabengasse. Insgesamt finden 25 Quartierfeste statt, verteilt auf vier Samstage im Juli und August. «Mit einem solchen Ansturm haben wir nie gerechnet», gesteht Martin Glaus, Leiter Stadtentwicklung Bülach. Als er gemeinsam mit Stadtpräsident Mark Eberli das Projekt «Bülacher Strassenfestival» aufgleiste, haben die zwei nicht mit einem derartigen Erfolg gerechnet. «Wir erhofften uns zwei Strassenfeste pro Samstag, also insgesamt acht Events», so Glaus. Das fertige Programm mit mehr als dreimal so vielen Festen wie erhofft zeigt, dass die Nachbarschaft der Bülacher Bevölkerung wichtig ist.