Unihockey: Start in der 1. Liga – Bülach gewinnt mitreissendes Derby Das Unterländer Duell zum Saisonauftakt geht nach einem offenen Schlagabtausch an Bülach, Bassersdorf-Nürensdorf muss sich in der Verlängerung 6:7 geschlagen geben. Der Siegtreffer gelingt dem ehemaligen Jets-Akteur Alireza Tahmasebi. Michel Sutter

Mehr Torschüsse und am Ende auch einen Punkt mehr auf dem Konto als der Lokalrivale: Die Bülacher freuen sich über den gelungenen Start in die Meisterschaft. Bild: Raisa Durandi

Und da lag er, der kleine, gelochte Ball, im Netz von Bassersdorf-Nürensdorf. Bülachs Neuzugang Alireza Tahmasebi hatte mit einem wuchtigen Schuss in der Verlängerung getroffen. 35 Sekunden hatten die Bülacher im Zusatzdrittel gebraucht, um eine spektakuläre Partie in der heimischen Hirslen zu ihren Gunsten zu entscheiden. Eine Partie, in der die Gastgeber insgesamt zu mehr Torschüssen kam, UBN sich aber effizienter im Abschluss zeigte. Zum Beispiel nach sieben Minuten: Erst scheiterte Marco Hottinger, der allein vor UBN-Goalie Christoph Düsel aufgetaucht war, und dann, in derselben Spielminute, zog Simon Klingler gegen den starken Düsel den Kürzeren. Die Bülacher kamen zu einer weiteren Topchance, als plötzlich Tobias Bertschi vor Bülachs Torhüter Nino Luise allein war und zum 1:0 für die Gäste traf – ausgerechnet Bertschi, der ehemalige Bülacher.