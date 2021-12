Unihockey: 7:6 im Erstliga-Derby – Bülach gewinnt Spektakelspiel Nach dem Sieg im ersten holt sich Bülach Floorball auch im zweiten Derby der Saison gegen Bassersdorf-Nürensdorf drei Punkte. Es war ein offener Schlagabtausch mit Spannung bis zum Schluss und drei Shorthandern. Michel Sutter

Die beiden Lokalrivalen schenkten sich auch im Derby kurz vor Weihnachten nichts. Hier versucht UBN-Verteidiger Patrick Simmler (links) den Bülacher Luca Gartmann vom Ball zu trennen. Foto: André Düsel

In der Schlussphase der Partie zwischen Bülach und Bassersdorf-Nürensdorf kommt es nochmals zu einem offenen Schlagabtausch. Erst hat Bülachs Alireza Tahmasebi die grosse Möglichkeit, für die Gäste auf 8:6 zu erhöhen. UBN-Torhüter Michael Lüttinger wehrt den Ball jedoch ab, so wie er das in diesem Schlussdrittel, in dem er für Christoph Düsel eingewechselt worden ist, schon so oft getan hat.

Auf der Gegenseite drischt Patrick Simmler den Ball übers Tor, dann tauchen Samuel Müller und nochmals Tahmasebi vor Lüttinger auf, doch auch diese Schüsse parierte der Goalie. Und UBN drückt auf den Ausgleich, auch, als UBN-Leistungsträger Tim Ehrensperger im Gesicht getroffen wird und verletzt raus muss. Für die letzte Spielminute nimmt UBN-Trainer Samuel Eberle Lüttinger aus dem Tor und spielt mit einem sechsten Feldspieler. Doch es nutzt alles nichts: Bülach Floorball gewinnt nach dem ersten (9:6) auch das zweite Derby der Saison.