Impfen in der Stadthalle – Bülach hat ab Mittwoch wieder ein Impfzentrum Das neue Impfzentrum in Bülach öffnet diese Woche seine Türen. Neben Booster-Impfungen gibt es auch Erst- und Zweitimpfungen. Thomas Mathis

Das Impfzentrum in der Stadthalle Bülach wird neu von der Hirslanden-Gruppe betrieben. Foto: Christian Merz

Es geht wieder los in der Bülacher Stadthalle. Ab Mittwoch liegen an der Allmendstrasse bis zu 1000 Corona-Impfungen täglich bereit. «Es ist alles bereit für die Eröffnung», sagt Hirslanden-Sprecher Marco Binder. In der vergangenen Woche habe man im Eiltempo die nötige Infrastruktur aufgebaut. Insgesamt zehn Impfstrassen stehen zur Verfügung.

Bisher hiess es, dass es in Bülach ausschliesslich Auffrischimpfungen gebe. Nun ist klar, dass neben Boostern auch Erst- und Zweitimpfungen verabreicht werden. Zur Verfügung stehen die beiden Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech. Booster-Impfungen erfolgen grundsätzlich mit dem gleichen Impfstoff wie die Impfungen davor. Das Covid-Zertifikat ist nach dem Booster für zwölf Monate gültig.

Hirslanden-Gruppe übernimmt

Erst Ende September fanden die letzten Impfungen in der Stadthalle statt. Von April bis September wurden insgesamt 76’000 Personen geimpft. Danach wurde das vom Spital Bülach betriebene Impfzentrum abgebaut. Um den Betrieb des neuen Impfzentrums kümmert sich neu die Hirslanden-Gruppe. Das Zentrum ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet – auch an Sonntagen. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 2. Januar bleibt das Impfzentrum geschlossen.

Die Auffrischimpfung wird frühestens sechs Monate nach der Zweitimpfung verabreicht. Eine Impfung gibt es nur mit einem gebuchten Termin. Dieser kann über das Online-Impftool des Kantons oder über die Impfhotline (0848 33 66 11) gebucht werden. Walk-ins werden vorerst nicht angeboten. Die kantonale Gesundheitsdirektion plant, das Impfzentrum wie alle anderen mindestens bis Ende Februar 2022 zu betreiben.

Das Impfzentrum ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet – auch an Sonntagen. Foto: Christian Merz

Neues Impfzentrum in Zürich-Oerlikon

Bereits seit Montag offen ist das Impfzentrum an der Therese-Giehse-Strasse 6 in Zürich-Oerlikon. Dort werden allerdings nur Booster-Impfungen angeboten. Bis zu 2000 Impfungen können täglich verabreicht werden. Das Zentrum ist ebenfalls von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat an der Universität Zürich studiert und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.