Zwei neue Räume fürs Museum – Bülach hat eine eigene Ausstellung Der Ausbau des Museums Bülach ist fertig. Beim Besuch der neuen «wechselnden Dauerausstellung» lassen sich Vergangenheit und Gegenwart der Stadt auch interaktiv entdecken. Daniela Schenker

Rolf Hugentobler und Fredi Ferrario präsentieren den Multimedia-Tisch, das Herzstück der neuen Räume im Museum Bülach. Francisco Carrascosa

Von wegen verstaubt! Im Museum Bülach geht man mit der Zeit. Vor allem jetzt, da man die Chance einer Erweiterung nutzen konnte. Wurden bis heute aus Platzgründen stets Wechselausstellungen mit Bezug zu Bülach gezeigt, befasst sich die neue Ausstellung «Bülach entdecken» dauerhaft mit der Geschichte von Bülach von der ersten Erwähnung bis zur Gegenwart mit der Realisierung des neuen Wohnquartiers in Bülach Nord. An einem grossen Multimedia-Tisch mit Touchscreen können die Besucherinnen und Besucher auf einer Karte rund 70 Theman antippen – zum Beispiel das Schwimmbad oder die Post – und so Geschichte und Fakten abrufen. Knapp 30’000 Franken hat der Tisch gekostet und ist sicher der spektakulärste Teil der kürzlich abgeschlossenen Museumserweiterung.