Stellenantritt am 1. August – Bülach hat einen neuen Stadtschreiber-Stellvertreter Ab August wird Bülach einen neuen stellvertretenden Stadtschreiber haben. Er ist auf der Verwaltung kein Unbekannter: Lorenz Bönicke war bisher Leiter Personaldienst. red

Lorenz Bönicke wird per 1. August neuer Stadtschreiber-Stellvertreter in Bülach. Foto: zvg

Der Stadtrat Bülach hat Lorenz Bönicke per 1. August 2020 zum Stadtschreiber-Stellvertreter ernannt. «Der Stadtrat ist überzeugt, mit Lorenz Bönicke eine sehr engagierte und gut qualifizierte Persönlichkeit als Stadtschreiber-Stellvertreter gewonnen zu haben», heisst es in der Medienmitteilung, die am Dienstag versendet wurde.

Der Werdegang von Lorenz Bönicke führt über das Personalwesen, wo er seit Jahren tätig ist. Er verfügt aber auch über Erfahrungen in der Verwaltung ausserhalb der Stadt Bülach: Er hat im Personaldienst des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich gearbeitet. Als Leiter Personaldienst der Stadt Bülach kennt er die Verwaltung im Bezirkshauptort bereits bestens. Lorenz Bönicke übernimmt in seiner neuen Funktion zusätzlich zum Personaldienst die Verantwortung für den politischen Betrieb und nimmt deshalb an den Sitzungen des Stadtrats teil. Ebenso ist er zuständig für die Kultur und die Kommunikation. Als Mitglied der Geschäftsleitung ist er mitverantwortlich für die Führung der Stadtverwaltung.

Breit ausgebildet

Der Stadtrat liess sich unter anderem von seiner breiten fachlichen Qualifikation überzeugen: Bönicke ist diplomierter Hotelier/Restaurateur HF, HR-Fachmann mit eidgenössischem Fachausweis, verfügt über ein Masterstudium in Human Resources Management sowie über einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften.

Lorenz Bönicke wird die Nachfolge von Pascal Sidler antreten. Pascal Sidler ist seit 2014 Stadtschreiber-Stellvertreter und wird ab August 2020 Stadtschreiber in Uster.