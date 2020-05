Ratspräsidium gewählt – Bülach ist in Männerhand Stephan Blättler (SVP) ist neuer Präsident des Gemeinderats und damit höchster Bülacher. Daniela Schenker UPDATE FOLGT

Der neue Gemeinderatspräsident Stephan Blättler (SVP, mitte), corona-konform flankiert von Markus Surber (FDP, links) und Werner Oetiker (SP). Auf die sonst üblichen Blumen wurde verzichtet. Daniela Schenker



Das Bülacher Parlament hat an seiner Sitzung vom Montagabend Stephan Blättler mit dem Glanzresultat von 28 Stimmen bei 28 Anwesenden zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Blättler tritt die Nachfolge von Claudia Forni (Grüne) an. Der Jurist mit Jahrgang 1960 arbeitet seit 2009 am Bundesstrafgericht in Bellinzona, zu dessen Präsident er vor einem Jahr gewählt wurde. 1. Vizepräsident wird Werner Oetiker (SP/Jahrgang 1949). Er wurde mit 25 Stimmen gewählt. Das Amt des 2. Vizepräsidenten übernimmt Markus Surber (FDP/1974), der 27 Stimmen erhielt.

Ausserdem hat das Parlament beschlossen, die Umwandlung des Zweckverbands Heilpädagogische Schule Winkel in eine interkommunale Anstalt zu unterstützen und den Stimmberechtigten die entsprechende Abstimmungsvorlage am 27. September zur Annahme zu empfehlen.