Cyberangriff auf Stadt – Bülach ist nicht auf Forderungen eingegangen Einen Monat nach dem Cyberangriff informiert die Stadt Bülach ausführlicher über den Vorfall. Klar ist nun, dass die Stadt nicht auf Forderungen eingegangen ist. Thomas Mathis

Die Stadt Bülach war im Juli von einem Cyberangriff betroffen. Symbolfoto: Gaetan Bally (Keystone)

Mitte Juli stellte die Stadt Bülach einen Cyberangriff fest. Die Verwaltung war in der Folge mehrere Tage nur eingeschränkt erreichbar, weil die IT-System ausgefallen waren. Viele Fragen blieben offen, zum Beispiel, ob Lösegeld gefordert worden sei. Nun, etwa einen Monat später, schreibt die Stadt in einer ausführlichen Medienmitteilung, was passiert ist.