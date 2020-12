SRF Städtewettbewerb – Bülach kämpft bei «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» Ab dem 8. Dezember werden in der Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» fünf Städte aus dem Kanton Zürich vorgestellt – darunter Bülach mit Kandidatin Sarah Hiltebrand von der St.-Laurentius-Brauerei. Barbara Stotz Würgler

Sarah Hiltebrand wird ihren Gäste in der Sendung «Mini Schwiz, dini Schwiz» auch ihre Brauerei zeigen. Foto: Francisco Carrascosa

In der Brauerei St. Laurentius an der Feldstrasse 70 in Bülach-Süd geht es betriebsam zu und her an diesem frühen Vormittag. Die Angestellten verpacken Bierflaschen in Kartonschachteln und verladen diese in Lastwagen. Im Restaurant nebenan wird Staub gesaugt und geputzt. Sarah Hiltebrand gibt ein paar letzte Anweisungen an ihre Mitarbeitenden und nimmt sich dann Zeit, um zu erzählen, wie sie zur Kandidatin in der Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» geworden ist. Ausgerechnet sie, die keinen Fernseher besitzt, geschweige denn die Sendung jemals zuvor gesehen hatte. Auf der Suche nach einer Kandidatin für die Stadt Bülach hat das Schweizer Fernsehen vor rund einem Jahr zum ersten Mal bei ihr angeklopft. «Da war ich aber hochschwanger, und deshalb kam die Teilnahme nicht zustande», sagt Hiltebrand. Im Frühling hakten die Fernsehleute nochmals nach, Tochter Lucy war da bereits vier Monate alt. «Ich lebe gern in Bülach und fand, dass ich das für meine Stadt machen möchte», beschreibt die 34-Jährige ihre Motivation. Und, ganz Geschäftsfrau, ergänzt sie: «Zudem ist es eine super Plattform, um unsere Brauerei zu präsentieren».