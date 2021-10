Eishockey: Sieg im National Cup – Bülach kämpft sich ins Viertelfinale Weil Sascha Figi im Penaltyschiessen als Einziger trifft, gewinnt der EHC Bülach das Achtelfinalspiel gegen Lyss 3:2 und steht im Tableau der letzten acht Teams des National Cup. Jean-Michel Thomet

Captain Remo Ottiger führte im Cupspiel gegen Lyss einen solidarisch kämpfenden EHC Bülach aufs Eis. Bild: Leo Wyden (Archiv)

Die Voraussetzungen für dieses Cup-Duell gegen den MSL-Ligakonkurrenten Lyss war für die gastgebenden Bülacher nicht eben optimal. Verletzungsbedingt fallen – zum Teil für längere Zeit – sieben Stammspieler aus. Captain Remo Ottiger erklärte dazu nach dem Spiel: «Wir haben am Freitag zu elft trainiert, eine normale Vorbereitung war so nicht möglich. Doch wir wollten unbedingt gewinnen.»

Dass dies Bülach am Samstagabend schliesslich auch gelang, hatte vorab mit einem zuverlässigen Janis Locher im Tor und einer solidarischen Mannschaftsleistung zu tun. Denn mit nur drei Blöcken gegen ein läuferisch sehr starkes Team wie den SC Lyss zu bestehen, dass geht mächtig an die Substanz. Zwar hatten die Gäste über das ganze Cupspiel gesehen mehr Spielanteile, gemessen an den Torchancen hatten aber die Eisbären am Ende die Nase vorne.