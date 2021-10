Eishockey: 2:10 in Basel – Bülach kassiert beim Leader eine Klatsche Ein schwacher EHC muss die höchste MSL-Niederlage seit Einführung der Liga 2017 einstecken. Jean-Michel Thomet

Der EHC Bülach (Bild Mischa Ramel) ist geschlagen. Basel gelingt im MSL-Duell ein Stängeli. Foto: Christian Merz

Bis gestern Abend war der Spielort Basel ein guter Fleck für die Eisbären gewesen, der EHC Bülach konnte auswärts in der St.-Jakob-Arena jede Saison seit Bestehen der MSL mehr Punkte sammeln als der Heimclub. Gestern waren die Eisbären jedoch von Anfang an chancenlos und kassierten die höchste Niederlage in der noch jungen Geschichte dieser Liga.