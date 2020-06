Über 100 Unterschriften gesammelt – «Bülach könnte noch mehr Geflüchtete aufnehmen» Das Komitee «Bülach unterstützt Geflüchtete» möchte, dass die Stadt zwanzig besonders verletzliche Personen aufnimmt. Der Stadtrat weist die Zuständigkeit von sich. Flavio Zwahlen

Die Szenen, welche sich im syrisch-türkischen und im türkisch-griechischen Grenzraum abspielen, sind besorgniserregend. Foto: Keystone

Die Zustände im syrisch-türkischen und im türkisch-griechischen Grenzraum waren der Auslöser dafür, dass Dieter Liechti (SP) das Komitee «Bülach unterstützt Geflüchtete» initiierte. «In den Nachrichten wurden Anfang März die unvorstellbar dramatischen Zustände in jenen Gebieten beschrieben und bebildert. Davor will ich die Augen nicht verschliessen», begründete Liechti seinen Aufruf. Ziel des Komitees: Möglichst viele Unterschriften sammeln, sodass die Stadt Bülach einen namhaften Beitrag an die Flüchtlingshilfe spendet und zwanzig besonders verletzliche Personen aufnimmt.