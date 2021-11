Erster Wandkalender der Stadt – Bülach lässt sich 2022 an den Nagel hängen Fotograf und Werber Hansjörg Stutz hat einen Wandkalender mit Bülacher Motiven geschaffen. Er hat damit ein für die Region wohl einzigartiges Projekt realisiert. Daniela Schenker

Aufnahmen des pittoresken Städtli durften auf dem Kalender von Hansjörg Stutz nicht fehlen. Foto: Sibylle Meier

Die Pandemie hat auch den Radius von Hansjörg Stutz verkleinert. Statt auf den norwegischen Lofoten, in der Toskana oder den USA war der leidenschaftliche Landschaftsfotograf auf seinen Joggingrunden und Spaziergängen vermehrt in und um Bülach unterwegs. «Und weil mir beim Joggen immer gute Ideen kommen, entstand der Gedanke, einen Wandkalender ausschliesslich mit Bülacher Sujets zu gestalten», sagt der Inhaber einer Bachenbülacher Werbeagentur.

Das Schöne liegt so nah

Die Recherche im Internet zeigte: Das Angebot an Wandkalendern ist riesig. Also sollte auch die Nachfrage nach diesem Wandschmuck im digitalen Zeitalter nach wie vor vorhanden sein. Und was mit Aufnahmen von Leuchttürmen, italienischen Landschaften oder Sportwagen möglich ist, müsse sich doch auch mit den besonderen Sujets aus Bülach realisieren lassen, dachte Stutz.