Politischen Nachwuchs fördern – Bülach macht die Jugend auf ihre Rechte aufmerksam In der Stadt Bülach gibt es neu die Möglichkeit des Jugendpostulats. Bloss: Die Jugend weiss nichts davon. Das soll sich nun ändern. Daniela Schenker

2018 fand zum Jubiläum «125 Jahre Gemeinderat» in der Stadt Zürich die erste Schülerdebatte statt. Archivfoto: Reto Oeschger

Mit der Politik ist es ein wenig wie mit dem Sport. Der Nachwuchs muss gefördert werden, damit er irgendwann Erfolge erzielt. In Bülach hat man das im Grunde genommen erkannt. Zwar gibt es in der Stadt nicht – wie von manchen gewünscht – ein Jugendparlament. Aber mit der neuen Gemeindeordnung ist auch die Möglichkeit des Jugendvorstosses in Kraft getreten. Ende September 2020 hatten die Bülacher Stimmberechtigten die Totalrevision der Gemeindeordnung an der Urne angenommen. Seit dem 1. Januar ist sie in Kraft.

Konkret ist in Artikel 12 seither festgehalten, dass mindestens 28 Jugendliche zwischen dem vollendeten 12. und dem vollendeten 18. Altersjahr mit Wohnsitz in Bülach dem Präsidium des Stadtparlaments einen Vorstoss in der Form eines Postulats einreichen können. Zudem müsse der Gegenstand des Jugendvorstosses in der Zuständigkeit des Gemeinderats liegen. Der Text habe einen Antrag und eine Begründung zu enthalten und sei von den Jugendlichen eigenhändig zu unterschreiben unter Angabe des Namens, der Adresse und des Geburtsdatums. Das Problem: Noch weiss die Jugend nichts von ihrer politischen Einflussmöglichkeit.