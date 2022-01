Interkommunale Zusammenarbeit – Bülach macht für 8 Millionen Franken den Job der Nachbarn Als Regionalzentrum übernimmt die Stadt verschiedene Aufgaben für 26 andere Gemeinden. Doch solche Verträge kann man kündigen – und das birgt Risiken. Florian Schaer

Die Stadtpolizei Bülach patrouilliert derzeit in neun Nachbargemeinden, zum Beispiel hier in Rorbas. Embrach ist ab dem 1. Januar 2022 aber nicht mehr dabei. Foto: Archiv

Wasser, Buchhaltung, Kesb. Jede Gemeinde hat Aufgaben, die sie für ihre Einwohner erfüllen muss. Die Stadt Bülach erbringt aber nicht nur Leistungen für die Bülacher, sondern auch für viele Dörfer in der Umgebung. Das ist es, was sie, vielleicht mehr noch als ihre Grösse, zum Zentrum des Unterlands macht – solange man den Flughafen als wirtschaftliches Zentrum mal ausklammert.

In seiner Antwort auf eine Anfrage von Gemeinderat Stephan Blättler (SVP) hat der Bülacher Stadtrat jüngst das Portfolio der überkommunalen Dienstleistungen zusammengetragen. Und die Liste jener nachbarschaftlichen Dienste ist durchaus ansehnlich: Sie reicht von Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz über den Bildungsbereich, das Sozialwesen und den Friedhof-Zweckverband bis hin zu Wasser und Abwasser. Über 50 bestehende städtische Verträge sind in der stadträtlichen Tabelle aufgelistet, mit insgesamt 26 Gemeinden, vom Rafzerfeld bis zum Glattal, vom Stadlerberg bis ins Embrachertal und in den Kanton Schaffhausen reicht diese Nachbarschaft.