Neue Parkierverordnung – Bülach macht Schluss

mit wildem Parkieren Der Gemeinderat hat die neue Parkierungsverordnung von Bülach ohne Gegenstimme angenommen. Damit kommen auch die Parkkarten definitiv. Florian Schaer

Was der SVP-Gemeinderat René Anthon im September 2017 in einer Motion erstmals verlangte, wurde am Montag, an seiner allerletzten Sitzung als Bülacher Gemeinderat, angenommen: Die Stadt erhält definitiv eine neue Parkierungsverordnung. Mit 27 Jastimmen bei einer Enthaltung stimmte das Parlament der Vorlage zu.