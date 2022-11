Stadtpräsident zu «Gemeinden 2030» – «Bülach macht sehr wenige Aufgaben nur noch für sich alleine» Für Gemeinden werden die Aufgaben komplexer. Bülachs Stadtpräsident Mark Eberli sagt, warum Zusammenarbeit so wichtig ist – und warum die Gemeindegrösse kein Tabu ist. Florian Schaer

Für Mark Eberli ist klar: Immer mehr Gemeindeaufgaben lassen sich mit der gefragten Qualität nur noch im Verbund mit anderen Kommunen lösen. Foto: Raisa Durandi

Zürcher Gemeinden sollen auch in Zukunft ihre Aufgaben selbstbestimmt bewältigen können. So will es die Verfassung des Kantons. Das heisst aber nicht, dass jedes Dorf im eigentlichen Sinne autonom agiert. Denn die Aufgaben werden mehr und gleichzeitig steigen die Ansprüche der Bevölkerung.