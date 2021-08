Sportpark Erachfeld – Bülach muss regionalen Sportpark allein stemmen Bülachs Kreisgemeinden lehnen eine finanzielle Beteiligung am Bau des regionalen Sportparks ab. Allenfalls wird aber der Solidaritätsbeitrag an die Bülacher Sportinfrastruktur erhöht. Alexander Lanner

Für das Gebiet, auf dem dereinst der regionale Sportpark Erachfeld gebaut werden soll, hat der Bülacher Stadtrat nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Archivfoto: Balz Murer

Die Stadt Bülach kann beim Bau des geplanten Sportparks Erachfeld nicht auf die finanzielle Unterstützung der Kreisgemeinden zählen. Wie der Stadtrat am Montag mitteilte, hat er von den vier Gemeinden Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel auf die entsprechende Anfrage eine Absage erhalten. Alle lehnen «eine direkte Beteiligung am Bau und an den Betriebskosten» des Sportparks ab. Zwar würden sämtliche Kreisgemeinden anerkennen, dass der Bedarf für einen regionalen Sportpark gegeben ist und sie auch davon profitieren werden. Eine allfällige finanzielle Beteiligung könne jedoch nur über eine Erhöhung des Solidaritätsbeitrags an die Bülacher Sportinfrastruktur erfolgen. Für den Bülacher Stadtrat Daniel Ammann, Vorsitzender der Projektgruppe Sportpark Erachfeld, schafft das Nein der vier Kreisgemeinden Klarheit. «Dies zeigt, dass Bülach das Projekt alleine vorantreiben muss. Zwar steht eine Erhöhung des Solidaritätsbeitrags nach wie vor im Raum – aber es ist auch klar, dass ich mir bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine verbindlichere finanzielle Zusage gewünscht hätte», führt er aus.