Sommerfestival lanciert – Bülach nimmt sich beim Festen Barcelona zum Vorbild

Wer im Sommer im eigenen Quartier ein Fest organisieren möchte, tut sich am besten mit weiteren Personen zusammen und meldet das Vorhaben auf www.buelach.ch/strassenfestival mindestens vier Wochen vor dem Anlass an. Die Stadt Bülach unterstützt die Organisierenden beim Einholen der Veranstaltungsbewilligung und übernimmt alle Kosten dafür. Sie verleiht und liefert bei Bedarf für die Dauer des Festes kostenlos Absperrmaterial und bis zu fünf Festbankgarnituren pro Strassenfest (solange Vorrat). Bei Fragen kann man sich an Martin Glaus, Leiter Stadtentwicklung, wenden: martin.glaus@buelach.ch, Telefon 044 863 11 30.