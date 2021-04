Zwischenbilanz Wirtschaftsförderer Infos einblenden

Seit Januar 2019 hat Bülach in der Person von René Götz einen Wirtschaftsförderer. An der Parlamentssitzung präsentierte Götz die Halbzeitbilanz seines vorerst auf vier Jahre befristeten Mandats. In den vergangenen zwei Jahren, so Götz, seien in der Stadt rund 250 neue Stellen geschaffen worden. Diese Zahlen basieren auf zu- und abgewanderten sowie neu gegründeten Firmen. Nicht berücksichtigt sind Veränderungen bei bestehenden Firmen. Im Jahr 2019 gab es eine Nettozunahme von 51 Unternehmen, 2020 kamen 101 Firmen dazu. «Daran sieht man, dass der Trend bei der wirtschaftlichen Entwicklung stimmt», sagte Götz. Zwei Drittel dieser Firmen kämen aus den Bereichen Informatik, Beratung und Dienstleistung. Die Bauindustrie sei in Bülach traditionell sehr stark verankert. «Das ist sicher mit ein Grund, weshalb Bülach als Ganzes im Gegensatz zu Kloten die Auswirkungen der Pandemie wirtschaftlich nicht so stark spürt.» Handlungsbedarf sieht Götz in der Innenstadt. «Hier waren wir durch die Pandemie beeinträchtigt.» Im laufenden Jahr werde man sich intensiver damit beschäftigen, wie es mit der gewerblichen Nutzung des Stadtzentrums weitergehe.