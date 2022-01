Eishockey: Nahe an der Sensation – Bülach stiehlt Ligakrösus Basel einen Punkt Der EHC Bülach muss sich MSL-Leader Basel auswärts erst in der Verlängerung 3:4 geschlagen geben – dies nach dreimaliger Führung. Jean-Michel Thomet

Ohne Fehl und Tadel: Ein starker Bülach-Hüter Joel Messerli vereitelte in der St. Jakobs Halle so manche Basler Chance. Foto: Leo Wyden

40 Sekunden vor Schluss der Verlängerung traf Diego Schwarzenbach im Powerplay und rettete Basel den Zusatzpunkt. Den Unterschied in diesem MSL-Duell zwischen den gastgebenden Leader Basel und dem Tabellendrittletzten Bülach machten in der Endabrechnung die Special-Teams. Drei seiner vier Tore erzielte Basel in Überzahl. Der Favorit war zwar feldüberlegen, liess aber zahlreiche Chancen ungenutzt und musste am Ende froh sein über seinen Last-Minute-Sieg.