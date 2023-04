Energiesparmassnahmen – Bülach streicht Warmwassertag, doch schwimmen wird angenehmer Die Stadt Bülach hebt gewisse Energiesparmassnahmen zwar wieder auf. Niederschwellig wird aber weiter gespart – und der Warmwassertag in der Hirslen fällt weg. Martin Liebrich

Das Sportzentrum Hirslen kann sein Badewasser ab 1. Mai wieder auf die gewohnte Temperatur heizen.

Foto: Sibylle Meier

Ab dem 1. Mai dürfen sich schwimmende Bülacherinnen und Bülacher über wärmere Wassertemperaturen im Hallenbad Hirslen freuen. Der Stadtrat hat nämlich beschlossen, die Stromsparmassnahmen teilweise wieder aufzuheben. Diese waren im Oktober beschlossen worden. Laut einer aktuellen Mitteilung werden niederschwellige Sparmassnahmen weiterhin berücksichtigt. Dazu gehört etwa, dass Licht nur dort eingeschaltet wird, wo es auch gebraucht wird, der Stand-by-Betrieb von Geräten vermieden wird oder Warmwasser nicht verschwendet wird.

Warmwassertag aus ökologischer Sicht fraglich

Aufgehoben wird dagegen die Senkung der Wassertemperatur im Hallenbad Hirslen. Ab 1. Mai wird sie wieder 28,5 Grad betragen und im Nichtschwimmerbecken 31 Grad. «Mit der Aufhebung der Massnahmen wollen wir die ursprünglichen Temperaturen wiederherstellen und ein angenehmes Badeerlebnis bieten», schreibt Patrick Disch, Bereichsleiter Sport und Veranstaltungen, auf Nachfrage. Hingegen werde auf den Warmwassertag verzichtet, der jeweils donnerstags stattfand. Ziel war, das Wasser im Schwimmerbecken auf eine um ein Grad erhöhte Temperatur zu erwärmen. «Aus ökologischer und energetischer Sicht ist es jedoch sinnvoller, auf diese Praxis zu verzichten», so Disch.

Der Stadtrat weist darauf hin, dass gemäss den Fachstellen von Bund und Kanton eine erneute Strommangellage im nächsten Winter nicht ausgeschlossen werden könne. Dies, obwohl die aktuelle Energieversorgung in der Schweiz sichergestellt ist. «Je nach Lage muss im Winter 2023/2024 in Erwägung gezogen werden, das Massnahmenpaket wieder in Kraft zu setzen.»

