Behördeninitiative – Bülach und fünf andere Gemeinden wollen den Kanton neu organisieren Der Kanton Zürich soll nur noch in zehn statt wie bisher in zwölf Bezirke unterteilt sein. Das fordern sechs Gemeinden mit einer Behördeninitiative. Daniela Schenker

Die Bevölkerungszahl in und um Zürich hat sich multipliziert. Die Strukturen sind die gleichen geblieben. Bild: Archiv

Das Ziel: eine zeitgemässe dezentrale Organisation des Kantons Zürich. Daran arbeitet die Arbeitsgruppe «interkommunale Zusammenarbeit». Denn: Zahlreiche Stimmen aus den Gemeinden erachten die aktuellen gemeindeübergreifenden Strukturen als nicht mehr zeitgemäss. Diese stammen im Wesentlichen aus dem 19. Jahrhundert - genauer: Aus den Jahren 1814/1831. Der heutigen Vernetzung zwischen den Gemeinden wird das nicht mehr gerecht, heisst es in einer Medienmitteilung von «Gemeinden 2030», welche die Arbeitsgruppe stellen. Etwa hat sich die Bevölkerungszahl im Kanton Zürich seither mehr als versechsfacht. Die Besiedlung und Verkehrsverbindungen (Autobahn- und S-Bahnnetz) haben sich grundlegend verändert. Und vieles, was in den Aufgabenbereich der Gemeinden fällt, macht eine Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden auf regionaler Ebene nötig. Und da liegt das Problem. Durch die bestehenden Strukturen wird die Zusammenarbeit erschwert.