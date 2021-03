Projektauftrag erteilt – Bülach und Höri prüfen Ausbau der Zusammenarbeit Auf Initiative des Gemeinderats Höri möchten die Stadt Bülach und die Gemeinde Höri in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Planung und Werke näher zusammenrücken. red

In Sachen Bauen, Planung und Werke möchte Höri von der Grösse des Nachbarn profitieren. Bild: Reto Oeschger

Auf Initiative des Gemeinderats Höri prüfen die Stadt Bülach und die Gemeinde Höri eine vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Planung und Werke. Der Stadtrat Bülach wie auch der Gemeinderat Höri haben einem Projektauftrag zugestimmt. Dieser soll in den nächsten fünfzehn Monaten eine mögliche Zusammenarbeit konkretisieren. Läuft alles gemäss Projektplan ab, erbringt Bülach ab Mitte 2022 erste Dienstleistungen für die Gemeinde Höri.

Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bülach und der Gemeinde Höri bewähre sich seit vielen Jahren, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung der Gemeinden. So würden bereits heute das Zivilstands- und Bestattungsamt, das Betreibungswesen und seit Januar 2021 die Zusatzleistungen zur AHV/IV für die Höremer Bevölkerung in Bülach geführt. Auch gemeindepolizeiliche Aufgaben in Höri erfüllt die Stadtpolizei Bülach.

Für kleine Gemeinden herausfordernd

Im Bau- und Planungsbereich seien die Anforderungen an die Gemeinden deutlich gestiegen, schreiben die Gemeinden. Das führe dazu, dass insbesondere kleinere Gemeinden an Grenzen stossen. Dort verfüge oft nur eine Person über das notwendige Fachwissen. Das berge Risiken bei einem krankheits- oder unfallbedingten Ausfall oder beim Weggang einer solchen Fachperson. Die Qualität und Professionalität der Dienstleistungen zugunsten der Bevölkerung nachhaltig zu sichern, habe für den Gemeinderat Höri hohe Priorität. Deshalb hat er entschieden, mit Bülach Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Planung und Werke aufzunehmen.

Parlament und Stimmvolk entscheiden

Stadtrat Bülach und Gemeinderat Höri haben eine Projektorganisation aufgebaut, in der alle betroffenen Ressorts und Abteilungen beider Gemeinden mitarbeiten. Das Projekt wird durch ein externes Büro begleitet. Bis im Sommer werden Abläufe, Organisationsvarianten und die mögliche Rechtsform für die künftige Zusammenarbeit geprüft. Erste Entscheide werden voraussichtlich im Sommer/ Herbst 2021 erwartet. Schliesslich entscheiden das Bülacher Stadtparlament und die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Höri über die mögliche Zusammenarbeit.

