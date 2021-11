75 Prozent der Vorgaben erfüllt – Bülach vergoldet sein Energielabel Nach 22 Jahren als Energiestadt hat Bülach erstmals das Goldlabel erhalten. Die Stadt hat exakt 75,3 Prozent der vorgegebenen Massnahmen umgesetzt. Daniela Schenker

Roger Dällenbach (Leiter Hochbau), Severin Hafner (Projektleiter Mobilität und Energie), Hanspeter Lienhart (Stadtrat Ressort Planung und Bau) und Peter Senn (Leiter Planung und Bau) mit einem Vorboten des neuen Labels. Foto: zvg

Ab Donnerstag prangt die neue, edle Plakette Energiestadt im Bülacher Stadthaus. Die Stadt trägt das Label seit 1999, aber nun gibt es erstmals die «Gold Edition». Sie macht sichtbar, dass die Stadt 75 Prozent der spezifisch für sie vorgegebenen Massnahmen im Energiebereich umgesetzt hat. Im Sport wäre wohl von einem Fotofinish die Rede: Waren es doch im Fall von Bülach exakt 75,3 Prozent. «Seit vielen Jahren ist Bülach als Energiestadt anerkannt. Nun haben wir zum ersten Mal die höchste Auszeichnung erhalten», sagt Stadtrat Hanspeter Lienhart (SP). Dabei habe Bülach Vorgaben zur Energieentwicklung, zu kommunalen Gebäuden und Anlagen, Mobilität, interner Organisation und Kooperation und Kommunikation erfüllen müssen. «In diesen Bereichen haben wir uns also kontinuierlich verbessert und gehören nun zu den Besten in Europa.» Für das bisherige Label Energiestadt habe die Vorgabe bei 50 Prozent gelegen. In den vergangenen 22 Jahren habe Bülach den Umsetzungsgrad der für die Stadt möglichen Energiestadt-Massnahmen von 58 auf über 75 Prozent gesteigert.